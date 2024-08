Svolta Inter sul mercato: addio difensore, Inzaghi sceglie l’attaccante

La strategia adottata dall‘Inter in questo mercato potrebbe essere ribaltata durante i prossimi giorni. Le prime amichevoli di questo pre-campionato hanno suggerito a Simone Inzaghi di riconsiderare le priorità della rosa nerazzurra. La ricerca di un difensore, fissata in alto dopo l’infortunio di Tajon Buchanan, potrebbe essere rimpiazzata dall’esigenza di aggiungere un nuovo attaccante in rosa.

Come scritto questa mattina da Tuttosport, le troppe incognite del reparto avanzato avrebbero convinto Inzaghi a spingere per l’arrivo di una nuova punta. L’infortunio di Taremi, l’affaticamento di Arnautovic, i pochi allenamenti nelle gambe di Thuram e Lautaro (atteso domani ad Appiano), potrebbero costringere il tecnico ad una formazione d’emergenza per la prima di campionato contro il Genoa.

Alla luce della crescita disarmante confermata da Bisseck in queste prime uscite estive e del ritorno di Buchanan previsto per fine ottobre, il club potrebbe dirottare l’investimento destinato alla difesa per il quinto attaccante richiesto da Inzaghi. Prima di qualsiasi tentativo, però, l’Inter dovrà piazzare in uscita Correa per liberare uno slot in avanti.