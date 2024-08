Ansia Inter, altri due infortuni: esami per Zielinski e Arnautovic

Dopo lo stop muscolare di Taremi e i problemi riscontrati da Asllani, altri due interisti hanno generato non poca apprensione ad Appiano Gentile. Al termine della gara amichevole pareggiata con il Pisa, infatti, Piotr Zielinski e Marko Arnautovic hanno riportato un forte affaticamento muscolare che, come riportato da Tuttosport, immediatamente acceso un campanello d’allarme.

Per precauzione entrambi i calciatori hanno lavorato a parte nella scorsa seduta, evitando così i carichi pesanti degli ultimi giorni. Per questa ragione, sia Zielinski che Arnautovic si sottoporranno quest’oggi ad esami strumentali per poter escludere uno scenario che metterebbe ulteriormente in ginocchio il reparto avanzato di Simone Inzaghi in vista del debutto in campionato con il Genoa.

L’unica buona notizia delle ultime ore è invece arrivata sul fronte Asllani: l’albanese sembra aver smaltito il problema accusato e da quest’oggi dovrebbe rientrare in gruppo.