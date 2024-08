Tuttosport: “Scambio Chiesa-Frattesi! All’Inter quasi 10 milioni”

Qualora andasse realmente importo, quello tra Davide Frattesi e Federico Chiesa diverrebbe senza alcun dubbio uno degli scambi più clamorosi e discussi nella storia di Inter e Juventus. Un affare che sino a pochi giorni fa sembrava solo una folle idea di mercato destinata a rimanere tale, ma che ha preso incredibilmente piede col passare del tempo.

Come riportato da Tuttosport, infatti, le dichiarazioni rilasciate da Thiago Motta nei confronti di Chiesa hanno aperto la possibilità per l’Inter di avere subito l’esterno senza dover attendere la scadenza del prossimo anno. Un’operazione in cui ai bianconeri andrebbe invece l’ex Sassuolo, considerato funzionale per il centrocampo del tecnico ex Bologna alla ricerca di un incursore col vizio del gol.

Non è un mistero, inoltre, che da qualche settimana l’agente di Frattesi stia mettendo pressione al club nerazzurro per convincere Inzaghi a riservare più spazio al centrocampista rispetto alla passata stagione. A differenza di Chiesa, però, il classe 1999 viene considerato dall’Inter come un elemento importante della rosa e con una valutazione del cartellino non inferiore ai 40 milioni di euro.

Anche per questa ragione, la proposta di scambio della Juventus alla quale verrebbe aggiunta una parte cash di poco inferiore ai 10 milioni, potrebbe non essere sufficiente. Chiesa, il cui contratto andrà in scadenza tra un anno, rimane per il club nerazzurro più un obiettivo per la prossima estate a costo zero che un’opportunità da cogliere in questo mese di agosto.