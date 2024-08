All’estero bussano per Bisseck: “Valutazione da 30 milioni”

Tra le note più positive del precampionato dell’Inter c’è sicuramente Yann Bisseck. Il centrale tedesco, infatti, sta continuando a mostrare diversi segnali di crescita e sembra pronto a reclamare sempre più spazio in campo nella stagione che sta per iniziare.

Non solo, le prestazioni di Bisseck sembrano aver aumentato l’interesse attorno a lui anche in chiave di mercato. Infatti, come riportato da Tuttosport, diversi club all’esterno avrebbero bussato alle porte dell’Inter.

Tuttavia, la dirigenza nerazzurra considerebbe Bisseck un pezzo pregiato della rosa, tanto che, ad oggi, la sua valutazione è già di circa 30 milioni di euro, dopo essere arrivato per soli 7 milioni la scorsa estate.