Bomba dall’Inghilterra: “L’Inter anticipa il Milan sul Colpo in prestito”

Il mercato dell’Inter è concentrato in questi giorni sulla questione Davide Frattesi, ma dall’Inghilterra arriva una clamorosa indiscrezione su una possibile operazione in entrata dei nerazzurri, che soffierebbero il giocatore al Milan.

Si tratta di Kyle Walker, che stando a quanto riportato da The Sun, sarebbe pronto a trasferirsi in Italia, con l’Inter che avrebbe anticipato i rossoneri per il prestito del difensore, con un accordo già raggiunto in linea di principio. Il giocatore del Manchester City sarebbe pronto a lasciare l’Inghilterra già in questa sessione di mercato.

L’opinione di Passione Inter

Sebbene un po’ in declino nell’ultimo periodo, Walker rimane un giocatore di altissimo livello. Tuttavia, pensare un suo trasferimento all’Inter sembra abbastanza irrealistico. In primis, perché in quel ruolo l’Inter non sembra avere bisogno di rinforzi, ma soprattutto perché l’operazione è totalmente fuori dai parametri di Oaktre, sia a livello economico che tecnico.