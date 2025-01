Allenatore del mese, la Serie A nomina Inzaghi per dicembre

La Lega Serie A ha annunciato quest’oggi che il premio di allenatore del mese di dicembre 2024 va a Simone Inzaghi. Per il tecnico dell’Inter è arrivato dunque questo bel riconoscimento che va a rendere merito all’ottimo rendimento avuto dai nerazzurri nel corso dell’ultimo mese dello scorso anno.

A dicembre l’Inter è stata infatti in grado di vincere quattro partite di campionato su altrettante giocate, di segnare ben 14 gol e di subirne appena 1. I risultati in Serie A dei nerazzurri a dicembre sono stati: Inter-Parma 3-1, Lazio-Inter 0-6, Inter-Como 2-0 e Cagliari-Inter 0-3. Un ruolino di marcia praticamente perfetto che ha permesso ad Inzaghi di essere votato come miglior allenatore del mese.

La Lega Serie A fa sapere anche che la consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Inter-Bologna, ovvero il prossimo impegno in campionato di Lautaro Martinez e compagni che ci sarà dopodomani, mercoledì 15 gennaio alle ore 20:45 a San Siro.