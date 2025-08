Bomba Lookman, Romano: “Ha chiesto ufficialmente di partire”

Sono giorni bollenti in casa Inter per quanto riguarda la trattativa di calciomercato su Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano ha tutte le intenzioni di trasferirsi a Milano per giocare con la squadra di Cristian Chivu, ma l’Atalanta non lo libera e così lui già nei giorni scorsi ha mandato un chiaro segnale di furia.

Ora, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, ci sarebbe però una grossa novità in merito a questo affare che è uno dei più importanti dell’estate in Serie A. Lookman avrebbe infatti ufficialmente chiesto all’Atalanta di essere ceduto subito e di potersi così trasferire all’Inter.

La palla quindi adesso passa alla dirigenza del club bergamasco che dovrà decidere cosa fare del suo numero 11 e capire se andare allo scontro totale oppure se liberarsi di questo caso spinoso accettando la proposta dell’Inter. Già un anno fa Lookman aveva tentato di forzare la mano con l’Atalanta per passare al PSG ma poi fu convinto a restare.