Borghi spiega l’identikit del nuovo colpo Inter in mediana

L’arrivo di Cristian Chivu ha portato una ventata di novità in casa Inter dopo l’addio di Inzaghi. Il tecnico non ha ancora avuto abbastanza tempo per trasmettere del tutto la sua filosofia, ma la squadra ha già mostrato alcune idee diverse rispetto al passato.

Questo potrebbe riflettersi anche sulle strategie di mercato, specie se il tecnico decidesse di alternare con costanza il centrocampo a due e a tre. L’Inter sta già valutando alcuni profili in mediana, visto anche il possibile addio di Calhanoglu.

Su questo tema, è intervenuto Stefano Borghi sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio. Il giornalista ha stilato l’identikit del tipo di giocatore che secondo lui potrebbe essere adatto a soddisfare le esigenze di Chivu.

Queste le sue parole:

“Sarà interessante capire che tipo di giocatore verrà preso, perché ci dirà qual è l’idea primaria del calcio di Chivu da impiantare in questa squadra. Ho l’impressione che verrà preso un altro giocatore in grado sia di fare il vertice basso di centrocampo, sia di giocare a due. Sucic? Come vice Calhanoglu è l’unico ruolo dove oggi lo vedo forzato. Può fare la mezz’ala e anche giocare a due, fare il metodista davanti alla difesa ancora no”.