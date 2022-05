Mercato – Bremer-Inter, una clausola può sbloccare l’affare: cifra clamorosa

Il retroscena che può accelerare la trattativa

Da tempo Bremer ha espresso la sua preferenza per l'Inter come prossima destinazione. Il centrale e il club nerazzurro hanno un accordo da diversi mesi ma lo stesso non si può dire del Torino, anzi. La trattativa tra l'Inter e la società granata deve ancora partire ma, in mattinata, il Corriere dello Sport ha lanciato una notizia che potrebbe cambiare tutto.