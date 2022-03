TS – Il retroscena dell’accordo tra Bremer e il Torino: fissato il prezzo

Le ultime sul futuro del difensore brasiliano

Tuttosport rivela un'importante retroscena sul futuro di Bremer . Come sappiamo, il difensore brasiliano ha rinnovato fino al 2024 per venire incontro al presidente Cairo che lo ha fatto crescere.

Secondo la testata torinese la firma è arrivata solo previo accordo sulla cessione: Cairo vuole scatenare un'asta (Milan in vantaggio sull'Inter a detta di Tuttosport) per il difensore brasiliano. Se però non si dovesse verificare una corsa al rialzo, la prima pretendente che offrirà 25 milioni di euro si porterà a casa l'ex Atlético Mineiro.