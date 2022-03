Mercato – Il rinnovo di de Vrij è finito nel dimenticatoio: si avvicina l’addio?

Cresce la volontà dell'olandese di approdare in Premier League

"Tutti sanno che in estate potrebbe andare via". Scrive così La Gazzetta dello Sport sulla situazione di Stefan de Vrij . Il contratto dell'olandese scade nel 2023: gli ultimi colloqui sul possibile rinnovo risalgono ormai a prima del Covid.

La scintilla per un nuovo contratto non è scattata, anche perché de Vrij nutre da sempre la voglia di approdare in Premier League. Questa potrebbe essere davvero la sua ultima stagione in nerazzurro, ma fino ad adesso non sono ancora arrivate offerte. La Rosea lo definisce "un bel rompicapo" che difficilmente si risolverà.