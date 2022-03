Milan-Inter, le ultimissime di formazione: Gosens convocato, dentro i titolari

Convocati anche Gosens e Correa, riecco Skriniar e Lautaro

Correa, rieccoci! Gosens, benvenuto! I due giocatori nerazzurri sono stati convocati da Simone Inzaghi per il Derby di Coppa Italia. L'esterno ex Atalanta ha anche esultato sui social per la prima chiamata con l'Inter.