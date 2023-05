Mentre Simone Inzaghi si gioca un mese che può portarlo dritto nella storia dell’Inter, continuano le voci sul suo futuro che sembra destinato a portarlo lontano dalla panchina nerazzurra. Nel frattempo, dunque, il casting per l’erede è mediaticamente più vivo che mai, con nuove indiscrezioni che rimbalzano anche dall’Inghilterra.

Il britannico The Telegraph infatti nella sua edizione odierna ribadisce l’accostamento nerazzurro a Roberto De Zerbi che sta stupendo tutti in Premier League con il suo Brighton. Stando a quanto riferisce il quotidiano però nello spogliatoio i giocatori, in particolare quelli maggiormente valorizzati dal tecnico, temono che le voci addio a fine stagione De Zerbi siano concrete e che dunque possa essere attratto dalla possibilità di guidare un top team italiano.