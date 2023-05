L’Inter deve confermare gli ottimi segnali in campionato delle ultime due partite. Allo stadio Bentegodi, i nerazzurri affrontano l’Hellas Verona di Zaffaroni, nel turno infrasettimanale della 33a giornata di Serie A. I veneti hanno bisogno di punti per la lotta salvezza, ma gli uomini di Inzaghi devono assolutamente vincere per proseguire la corsa al quarto posto.

Il tecnico nerazzurro cambia completamente il volto dell’attacco rispetto alla gara con la Lazio e mette in atto un buon numero di rotazioni anche negli altri reparti, con Onana, Bastoni e Barella che vengono tenuti a riposo.

Ecco le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Inter: