Lautaro ma non solo, anche Brozovic rompe con il suo agente storico: le ultime sul rinnovo

Il contratto del centrocampista croato è in scadenza nel 2022

Un'altra improvvisa svolta per il mercato dell'Inter. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su Twitter, Marcelo Brozovic si separa dallo storico agente Bicanic dopo 10 anni.

Il centrocampista croato discuterà con il club nerazzurro il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2022, in prima persona con un legale di fiducia. Dopo Lautaro Martinez, un'altra rottura eccellente in casa nerazzurra.