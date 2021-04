Zhang torna in Italia, l’Inter accelera sul fronte rinnovi. Da Lautaro a Barella: le ultime

In ballo anche il rinnovo di Bastoni

Futuro, ma anche presente. Nei prossimi giorni il presidente dell'Inter, Steven Zhang , è atteso a Milano. Tra le tante cose, il numero uno nerazzurro incontrerà anche Conte e Marotta per porre le basi del prossimo mercato estivo, ma l'occasione è di quelle giuste anche in ottica rinnovi.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, con il ritorno di Steven Zhang in Italia, l'Inter blinderà i gioielli che sono già in casa. Lautaro ha trovato col club un’intesa fino al 2024 per un ingaggio di circa 4,5 milioni: l'accordo non è in discussione, nonostante la rottura con i suoi agenti, e la presenza di Zhang potrebbe portare alla tanto attesa firma.