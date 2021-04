GdS – Futuro Inter, Suning sorride: il prestito-ponte è sempre più vicino. Il 31% del club…

Suning vuole rimanere al comando del club nerazzurro

Steven Zhang è atteso nei prossimi giorni in Italia. Il presidente dell'Inter ribadirà ancora una volta la volontà di Suning di rimanere al comando del club nerazzurro.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport , Zhang è chiamato a chiarire il futuro dell'Inter entro fine stagione. La situazione societaria ora sembra essere più serena, anche perché il tanto prestito-ponte che permetterà di far fronte a tutte le scadenze è ormai alle porte.

Ma non finisce qui: il 31,05% di minoranza in mano a LionRock, fondo con sede a Hong Kong, dovrebbe diventare americano. Un passaggio necessario per l’aumento di capitale di cui ha bisogno il club.