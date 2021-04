Zhang torna in Italia. Scudetto, futuro e summit di mercato con Conte-Marotta: inizia la Fase 2

Il presidente nerazzurro è atteso la prossima settimana in Italia: dovrà osservare un periodo di quarantena di 14 giorni

Steven Zhang è pronto a tornare in Italia. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il presidente dell'Inter è atteso a Milano già nella prossima settimana. Dovrà osservare un periodo di quarantena di 14 giorni prima di poter incontrare la squadra, Conte e la dirigenza.

Il numero uno nerazzurro vuole gustarsi la volata finale verso lo scudetto, porre le basi della squadra del domani e iniziare la cosiddetta Fase 2. Zhang infatti non ha alcuna intenzione di cedere la maggioranza dell'Inter, il tricolore sarà il primo scalino, non l'ultimo. Sull'agenda è infatti un programma con la dirigenza e Conte per programmare il futuro del club nerazzurro: verranno definiti gli eventuali margini di spesa in vista della prossima finestra di mercato, i reparti in cui bisogna intervenire e verrà chiarito se e quanto bisognerà rientrare da passivo di bilancio che al 30 giugno dovrebbe essere di circa 130 milioni.