Inter, Lautaro alla Tevez: Conte ha trasformato il Toro in un primo difensore

L'attaccante argentino fondamentale nel coprire le linee di passaggio

Che un allenatore abbia in pugno una squadra lo si capisce dai dettagli: e un attaccante che si atteggi a primo difensore, svolgendo la fase di non possesso con la stessa pervicacia di quella offensiva ne è sicuramente un buon indicatore. Si vedano gli esempi di Eto'o nell'Inter di Mourinho, di Mandzukic nella Juventus di Allegri, di Tevez nella Juventus di Conte o - per tornare all'Inter, e per rimanere a Conte - di Lautaro Martinez in questa Inter: sempre più determinante in fase realizzativa quanto fondamentale in fase di non possesso, come evidenziato oggi da La Gazzetta dello Sport.