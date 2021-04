Mercato – Anche l’Inter su Kvaratskhelia del Rubin Kazan: c’è molta concorrenza

A spaventare maggiormente è il nodo relativo alle commissioni

Si dice che prometta bene: e non è un caso che, a essersi tuffate su un calciatore con un nome da codice fiscale, Khvicha Kvaratskhelia , ci siano Milan , Juventus , Napoli , Borussia Dortmund e, secondo TuttoMercatoWeb.com, anche l' Inter . Il calciatore, classe 2001, di ruolo ala sinistra e di nazionalità georgiana, è indicato come un possibile prospetto di livello tra i calciatori nati nel terzo millennio. E, paradossalmente, non pare costare nemmeno troppo. Apparentemente.

Il prezzo fissato per il calciatore dal Rubin Kazan - società detentrice del cartellino - si attesta infatti intorno ai 15-20 milioni di euro. Una cifra che, tutto sommato, sarebbe anche accessibile: a destare più preoccupazioni è il nodo delle commissioni, che per il calciatore in questione sarebbero particolarmente alte. Intanto, comunque, i primi sondaggi con i russi sono partite, e non è detto che nelle prossime settimane non si possano avere novità su questo fronte.