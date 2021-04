Mercato – Gravillon, si va verso un nuovo prestito: contatto col Saint-Etienne

Il difensore francese è attualmente in forza al Lorient, sempre in Francia

I contatti sono in corso, l'obiettivo - di nuovo - è una cessione prestito: nulla di strano all'orizzonte per un calciatore, Andrew Gravillon, difensore francese classe 1998 dell'Inter, che, sino a questo momento, ha disputato tutta la sua carriera professionistica in prestito. E' una notizia di questa sera, infatti, quella data dal noto sito TuttoMercatoWeb.com, secondo cui il 23enne - attualmente in forza al Lorient - potrebbe proseguire la sua carriera proprio in Francia, in patria.