Ai margini, ma porta esperienza: Kolarov e i suoi meriti in questa Inter

Il difensore serbo, a differenza di molti compagni, ha un palmarès ricco di trofei

Probabilmente non cambierà il suo futuro in nerazzurro (destinato a resistere ancora per poco), ma perlomeno, ecco, potrebbe stare a indicare come in una squadra che vinca - come si candida a essere, per esempio, l'Inter di quest'anno - le riserve e i titolarissimi svolgano ruoli complementari, entrambi imprescindibili: e quello di Aleksandar Kolarov, in nerazzurro, è certamente un ruolo di riserva, anche se il minutaggio, in uno spogliatoio, non sta a significare propriamente tutto.