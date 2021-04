L’Arena – L’Hellas è sicuro, pronto il riscatto di Dimarco: le cifre

Il Verona si prepara a pagare il riscatto di 6 milioni di euro

Il Verona (e Juric) sono innamorati di Dimarco: la società scaligera è pronta a mettere sul piatto i 6 milioni di euro concordati con l'Inter per il riscatto dell'esterno. Come riporta L'Arena, l'Hellas ha in mano uno dei cursori più interessanti del panorama calcistico italiano: Dimarco (5 gol e 6 assist) ha un valore che si aggira tra gli 8 e i 9 milioni di euro. Un vero tesoro per i gialloblù.