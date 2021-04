Vecino: “Ho sofferto tanto l’assenza, bisogna avere pazienza. Idolo? Veron”

Il numero 8 è rientrato da poco in campo

Ora è pienamente recuperato ed in questo rush finale decisivo servirà anche la sua "Garra". Vecino ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia del match contro il Cagliari di domenica nel consueto MatchDay Programme: "Il mio idolo è Veron, mi è sempre piaciuto ed è stato un punto di riferimento. Diventare come lui non è semplice ma l'ho ammirato per personalità e qualità. La mia forza è la famiglia, così come gli amici: sono loro che mi danno la forza nei momenti più difficili".