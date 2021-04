Futuro Inter, svolta negli Usa: Goldman Sachs cerca un nuovo socio a New York

Sul piatto il 31% in mano a Lion Rock Capital che dovrà prima essere riacquistato da Suning

La sede di New York di Goldman Sachs è al lavoro per il futuro dell'Inter. La notizia de Il Sole 24 Ore, ripresa dal Corriere dello Sport, conferma come la banca di affari sia diventata la protagonista numero uno nelle vicende societarie del club nerazzurro.

Ora Zhang resta alla ricerca di un nuovo socio di minoranza: sul piatto quel 31% in mano a Lion Rock Capital che dovrà prima essere riacquistato da Suning, il valore è di circa 167,7 milioni più bonus. Proprio Goldman Sachs New York è al lavoro per trovare questo nuovo investitore, ma è chiaro come tutti gli indizi ora sembrano portare proprio all'America.