Sky – A giorni Brozovic firmerà con l’Inter: capitolo rinnovo chiuso?

Barcellona o non Barcellona, il croato - secondo Sky Sport - firmerà con l'Inter

Nella serata di ieri un tweet del giornalista Pasquale Guarro aveva messo in apprensione l'ambiente nerazzurro: "A far traballare Brozovic è il Barcellona, che sta provando in tutti i modi a convincerlo. In viale della Liberazione gli hanno consegnato il contratto ormai dieci giorni fa ed erano sicuri di ricevere presto il si, che però non è arrivato ancora. Dipende tutto da Brozo". Sempre secondo il giornalista, Barcellona o non Barcellona, il croato rimarrà all'Inter.