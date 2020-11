Cagliari, si riapre la pista Nainggolan? Spiraglio di trattativa con l’Inter per Cragno

Il Cagliari vuole Nainggolan ed il Ninja non vede l’ora di tornare in Sardegna: questo lo scenario che si è delineato a partire dal suo rientro alla base nerazzurra, con la trattativa che si è arenata. Ora, però, nonostante le parole di chiusura del presidente Giulini, si potrebbe riaprire la pista che porta al ritorno dell’ex centrocampista della Roma nell’isola. Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, il sacrificio potrebbe al contempo essere caro: l’Inter vuole Alessio Cragno.

Il numero 28 dei rossoblù, saracinesca davanti alla difesa di Godin e compagni, è infatti uno dei nomi più validi in ottica futuribile una volta che Samir Handanovic avrà appeso i guanti al chiodo. La sensazione, dunque, è che l’Inter potrebbe lasciar partire Nainggolan solo nel caso in cui ci fosse un’apertura per Cragno.

