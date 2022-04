Pedullà – Dybala in coppia con Lautaro: il piano dell’Inter sul mercato

L'arrivo dell'argentino a costo zero potrebbe coesistere con la permanenza del Toro

In attesa di chiudere nel migliore dei modi la stagione, l' Inter continua a lavorare a fari spenti sul grande sogno per il prossimo mercato. Stiamo parlando di Paulo Dybala, calciatore dal talento smisurato che il prossimo 30 giugno andrà in scadenza di contratto con la Juventus e che può già firmare gratis con qualsiasi altro club. Marotta, una volta venuto a conoscenza del mancato rinnovo con i bianconeri, ha iniziato subito a lavorare sui contatti con l'entourage sfruttando l'ottima relazione instaurata a Torino.

Contrariamente a quanto si possa credere, l'arrivo della Joya non obbliga necessariamente l'Inter a cedere Lautaro Martinez. Secondo quanto spiegato da Alfredo Pedullà, l'idea del club è infatti quella di liberarsi per prima cosa dell'ingaggio pesante di Alexis Sanchez e poi cercare gli incastri giusti per accogliere Dybala in rosa senza dover sacrificare il Toro argentino. Ovviamente, escludendo l'addio del numero dieci nerazzurro, salterebbe l'assalto a Gianluca Scamacca: attaccante che l'Inter segue dalla scorsa estate e per il quale ha confermato al Sassuolo un certo interesse anche lo scorso gennaio.