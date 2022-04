Mercato – Affare Inter-Kostic: scelta la coppia di esterni per la nuova stagione

In Germania hanno accostato nuovamente l'esterno serbo ai nerazzurri

In riferimento alle voci fuoriuscite nel pomeriggio di ieri sulla stampa tedesca, secondo cui l' Inter starebbe trattando con gli agenti di Filip Kostic un contratto di quattro anni da cinque milioni di euro a stagione, questa mattina sono spuntati nuovi aggiornamenti. E' innegabile infatti che il club nerazzurro abbia un interesse nei confronti dell'esterno serbo, giocatore che ha seguito con molta attenzione nelle ultime stagioni e che tanto bene sta facendo anche quest'anno in maglia Eintracht.

Il vero problema riguarda però il costo dell'operazione, perché - oltre ai 20 milioni d'ingaggio previsti su quattro anni - il club tedesco chiede per il suo cartellino circa 15 milioni, per un'operazione complessiva da 35. Per questo motivo questa mattina il giornalista Alfredo Pedullà ha abbassato la temperatura dell'affare, spiegando che in realtà l'Inter non starebbe seguendo Kostic e che una scelta per il futuro l'ha già presa.