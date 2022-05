Mercato – Pronto il rinnovo di Handanovic: c’è il sì all’ultima offerta dell’Inter

Svolta nel rinnovo del portiere sloveno vicinissimo alla firma

Contrariamente a quanto filtrato sulle pagine del Corriere dello Sport nella giornata di ieri, questa mattina il quotidiano romano ha riportato nuove indiscrezioni sul futuro di Samir Handanovic all' Inter . Il rinnovo del portiere sloveno che sembrava essersi complicato, in realtà sta per essere definito da entrambe le parti.

L'Inter tornerà comunque sul tema dei rinnovi la prossima settimana, una volta che si sarà lasciata la stagione alle spalle, con o senza scudetto della seconda stella. Il club nerazzurro dovrà fare quasi un miracolo per cercare di convincere Perisic a rinnovare alle proprie cifre, mentre per Handanovic la strada sembra in discesa. Il numero uno interista (come confermato anche da Gianluca Di Marzio) avrebbe già accettato di firmare un nuovo accordo per la prossima stagione da 2,5 milioni di euro netti, circa il 30% in meno rispetto all'attuale stipendio.