Dall’Inghilterra – Anche l’Inter interessata a Minamino del Liverpool

I nerazzurri cercheranno il colpo in Premier?

Takumi Minamino, pur trovando poco spazio nell'attacco stellare del Liverpool di Klopp, ha ampiamente dimostrato il proprio valore. Pur giocando poco, in stagione si è fatto valere, mettendo a referto ben 10 reti in soli 1000 minuti giocati. Numeri molto interessanti, che ovviamente hanno attirato l'interesse di diversi club europei, pronti a sfruttare come carta vincente lo scarso minutaggio concesso al giapponese.