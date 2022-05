Mercato – Barella fa gola al Real Madrid, ma lui per ora pensa all’Inter

Il ragazzo però è molto legato ai colori nerazzurri

Nicolò Barella è uno dei giovani pilastri su cui l' Inter vuole e deve costruire il proprio futuro. Identificato da molti come il capitano del futuro, il centrocampista ex Cagliari ha ampiamente dimostrato, anche in Nazionale, di avere tutto per diventare un campione. Ovviamente però la sua crescita non è passata inosservata.

Secondo quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport,Barella sarebbe in cima alla lista dei desideri di Carlo Ancelotti per il suo Real Madrid. L'Inter però non sembra intenzionata a cedere il proprio gioiello e anche il ragazzo non sembra intenzionato a lasciare. Come sottolineato dalla Rosea sta vivendo il suo sogno di ragazzo, giocare per la propria squadra del cuore. E questo, a volte, vale ancora più di tutti i soldi del mondo. Ecco perché, comunque, Nicolò non forzerà la mano per essere ceduto, men che meno nell'immediato futuro.