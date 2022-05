Mercato – Inter, può essere Bastoni il “salva Lautaro?”

Il difensore può essere l'unico sacrificato di questa estate?

Pietro Magnani

Alessandro Bastoni è uno dei pilastri dell'Inter. Giovane e con ancora margini di crescita, il difensore rappresenta alla perfezione il prototipo centrale moderno, bravo di piede, forte in interdizione ma anche abile nello sganciarsi in avanti. Come era prevedibile, dopo quelle nate intorno a Lautaro, si stanno rincorrendo anche le voci su una sua possibile cessione per sistemare i conti societari.

Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport, sulle tracce di Bastoni ci sarebbe in maniera importante il Tottenham. Conte lo ha lanciato nel calcio che conta e stravede per lui e lo vorrebbe chiedere agli Spurs come premio Champions League. Un'eventuale cessione del ragazzo, per una cifra intorno ai 60-70 milioni, potrebbe sistemare diversi problemi in casa Inter, permettendo tra l'altro di trattenere in nerazzurro Lautaro, Skriniar e Barella.

Va detto però che per il momento non c'è nulla di concreto e che il ragazzo si trova molto bene a Milano. Di fronte ad un offerta monstre per club e calciatore però, le cose potrebbero cambiare rapidamente. Il diktat di Suning infatti è chiaro: almeno una sessantina di milioni di attivo post campagna di mercato. E, purtroppo, cedendo solo elementi minori, non sarà possibile raggiungere certe cifre. Sarà quindi Bastoni il possibile sacrificato?