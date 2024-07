In Germania: “L’Inter vuole l’ex bandiera del Borussia Dortmund”

Il 1° luglio è il giorno in cui i giocatori a cui è scaduto il contratto e che non hanno trovato accordi con altri club diventano svincolati. Per questo, i club sono liberi di trattare direttamente con i loro procuratori e accordarsi sull’ingaggio, prospettando il progetto.

Uno dei parametri zero del calciomercato estivo 2024 è Mats Hummels, difensore che ha lasciato il Borussia Dortmund dopo un totale di 14 stagioni da 508 presenze complessive. Secondo il quotidiano tedesco Bild, sul classe 1988 ci sarebbe anche l’interesse di due club italiani.

Si tratta delle due milanesi, Inter e Milan, che “vorrebbero espressamente Hummels“. Un’ipotesi che ad oggi non trova conferme, anche perché i nerazzurri – nel momento in cui decidessero di intervenire – avrebbero semmai bisogno di ringiovanire il reparto difensivo. E la carta d’identità di Hummels, 36 anni a dicembre, in questo senso parla chiaro.