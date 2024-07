Nella giornata di oggi, Betsson è diventato ufficialmente il nuovo main sponsor dell’Inter e campeggerà sulla storica maglia con la seconda stella. Il marchio svedese sostituirà Paramount+, che si era legato ai nerazzurri a partire dal maggio 2023 fino al termine dell’ultima stagione.

Confermate le cifre, che si attesteranno sui 30 milioni bonus compresi a stagione, Marco Bellinazzo ha fatto chiarezza (tramite il suo profilo X) sulla durata dell’accordo, svelando anche un’opzione che potrà essere esercitata dal club nerazzurro dopo la quarta stagione.

“L’Inter grazie all’accordo con Betsson Sport incassera’ 150 milioni per i prossimi 5 anni. Una cifra molto alta per il calcio italiano per un main sponsor che non sia parte correlata. Ancora lontana pero’ dai top club europei. Anche questo genere di gap va colmato. Per chiarire. La durata dell’accordo di sponsorizzazione Inter-Betsson Sport è sostanzialmente di 5 anni. 4 anni più uno opzionale nel senso che il club potra’ confermare o uscire dal contratto se dovesse trovare sponsorizzazione più alta“.

Si tratta, quindi, di una clausola che gioca sostanzialmente a favore dell’Inter. In ogni caso, la partnership con Betsson si conferma come la più remunerativa nella storia del club nerazzurro.