TMW – Inter, tentativo per Thomas dell’Atletico Madrid. Offerto Brozovic, la risposta

L’Inter avrebbe fatto un tentativo per Thomas Partey dell’Atletico Madrid. Stando a quanto riporta Tuttomercatoweb, i nerazzurri avrebbero bussato alla porta dei Colchoneros per provare a strappare il possente centrocampista ghanese a Diego Simeone. Un tentativo, però, terminato con un buco nell’acqua: nonostante la proposta contenente il cartellino di Marcelo Brozovic, infatti, l’Atletico Madrid non ci sente. Simeone considera Thomas un calciatore fondamentale e centrale nel suo gioco, motivo per cui l’unica via tollerata dagli spagnoli per la cessione sul mercato è quella della clausola rescissoria. O i 50 milioni di euro, oppure nulla.

Inter, tentativo per Thomas: la risposta dell’Atletico

Incassato il no per Thomas, l’Inter continua la ricerca del centrocampista top da portare a Milano. I due nomi preferiti restano quelli di N’Golo Kanté e Tanguy Ndombele, per acquistare i quali però urge almeno una cessione importante.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<