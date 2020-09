Inter-Cagliari, doppia strada sul mercato: difficoltà per Godin, idea Asamoah. Le ultime

Tra Inter e Cagliari si è aperto un vero e proprio canale preferenziale di mercato. Dopo le diverse operazioni intercorse negli scorsi anni – su tutte quelle per Nicolò Barella e Radja Nainggolan -, anche in questa sessione di mercato nerazzurri e rossoblu sembrano legati a doppio filo. In particolare, la società di Tommaso Giulini è fortemente interessata a Diego Godin, centrale uruguaiano dell’Inter. Il Faraone però, forte di un contratto da circa 5 milioni annui con i nerazzurri, non intende rinunciare ad alcuna somma per accettare il trasferimento in Sardegna.

Servirà quindi un ulteriore sforzo, da parte di entrambi i club, per generare l’attesa fumata bianca. Nel frattempo, secondo La Nuova Sardegna, il Cagliari sta valutando anche un’altra candidatura. È quella di Kwadwo Asamoah, altro calciatore in uscita dall’Inter che però i sardi sono disposti a prendere solo a parametro zero. In tal caso, quindi, sarebbe necessario procedere prima con la risoluzione del contratto con i nerazzurri.

