Inter, missione di mercato per Baccin in Argentina: ecco l’identikit ricercato

Dario Baccin, braccio destro di Piero Ausilio all'Inter, sarà protagonista in questi giorni di una missione di mercatoin Sudamerica, principalmente in Argentina. L'obiettivo, naturalmente, è quello di individuare giovani talenti da monitorare e su cui investire, con l'obiettivo di anticipare la concorrenza delle più facoltose big estere. Nello specifico, racconta il Corriere dello Sport, Baccin andrà alla ricerca di attaccanti: il pensiero, inevitabilmente, va a quel Lautaro Martinez scovato nel 2018 e prelevato dal Racing. Con una specifica però: il profilo su cui puntare dipenderà molto anche da cosa ne sarà del futuro di Edin Dzeko.