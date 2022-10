Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Salernitana: turnover limitato

Inter-Salernitana sarà il lunch match della 10a giornata di Serie A, in programma oggi a San Siro. Nerazzurri e granata arrivano da due partite a loro modo emozionanti: gli uomini di Inzaghi hanno salutato il Camp Nou di Barcellona con un preziosissimo 3-3, con anche un pizzico di amaro in bocca vista l'occasione fallita da Asllani nel finale. Nicola e i suoi, invece, hanno ottenuto una vittoria fondamentale all'ultimo respiro contro l'Hellas Verona per 2-1. Per quanto riguarda le probabili formazioni, Simone Inzaghi per la sua Inter ha previsto un turnover limitato: le uniche rotazioni riguardano Acerbi, che prenderà il posto di Bastoni in difesa, e Asllani, che tornerà in cabina di regia a centrocampo. Inoltre, ballottaggio aperto anche sulla fascia sinistra: Dimarco secondo i quotidiani parte in vantaggio, ma Gosens scalpita. Curiosità, infine, per quanto riguarda la Salernitana. Mister Nicola infatti, in conferenza stampa, ha previsto novità tattiche: "Abbiamo provato qualcosa di diverso, poi vedrete".