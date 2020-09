Retroscena Brozovic: l’Inter lo ha offerto all’Atletico Madrid per Thomas. La risposta di Simeone

Qualcosa sembra essersi rotto tra l’Inter e Brozovic. Il centrocampista croato ha perso posizioni nelle gerarchie di Conte che in questi giorni sta provando una squadra senza di lui. In più gli episodi disciplinari dell’ultima estate non sono passati inosservati alla società.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport l’Inter è disposta a sacrificare Brozovic sul mercato per arrivare a Kanté ma finora non si è mosso nulla. Il Monaco di Kovac ha tentato un timido approccio ma nulla di più.

La Rosea però svela un importante retroscena di mercato: qualche settimana fa l’Inter ha provato ad imbastire uno scambio con l’Atletico Madrid tra Brozovic e Thomas, ancora oggi da considerare l’alternativa numero uno al sogno Kanté. Simeone però ha declinato l’offerta.

