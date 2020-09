Vecino non rientra più nei piani di Conte. L’Inter ha le idee chiare: Napoli alla finestra

La storia d’amore tra Matias Vecino e l’Inter sembra essere giunta ai titoli di coda. La dirigenza nerazzurra vuole completare la sua uscita in questi ultimi giorni di mercato.

Il Napoli è sulle sue tracce ma come riportato da La Gazzetta dello Sport l’Inter vorrebbe cedere l’uruguaiano in prestito con obbligo di riscatto o comunque con una formula che garantisca un introito quasi certo. Vecino in ogni modo non rientra più nei piani tecnici di Conte e, in caso di permanenza, sarebbe sicuramente escluso dalla lista Uefa.

