Nelle ore immediatamente successive alla frattura della tibia di Tajon Buchanan, fra gli esterni accostati all’Inter sul calciomercato ce n’è stato uno che ha immediatamente stuzzicato i sogni dei tifosi: si tratta di Joao Cancelo, già a Milano nella stagione 2017-18.

Come confermato anche da Sky Sport nei giorni scorsi, la candidatura del portoghese classe 1994 è stata presa in considerazione dalla dirigenza nerazzurra, che però ritiene l’ipotesi un “sogno“, visti i costi molto elevati. Un problema, in questo senso, potrebbe però venir meno.

Secondo La Stampa, il giocatore è infatti fuori dal progetto tecnico del Manchester City, che non a caso nell’ultima stagione lo ha ceduto in prestito al Barcellona. Cancelo adesso starebbe spingendo per un ritorno in Serie A e il suo procuratore lo avrebbe offerto alle due ex squadre del portoghese: Inter e Juventus.

Sempre secondo lo stesso quotidiano, Cancelo sarebbe anche disposto a ridurre il proprio stipendio, consapevole che cifre del genere sarebbero fuori portata per nerazzurri e bianconeri. Il problema resta la formula dell’affare, con il City che spinge per una cessione a titolo definitivo. Probabile, però, che l’Inter possa muoversi solo sulla base di un prestito, così come per Kim.