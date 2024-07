L’Inter accelera sul difensore: nuovo affare con il Genoa?

La volontà dell’Inter, esplicitata dal direttore sportivo Piero Ausilio, è quella di acquistare un nuovo difensore centrale dall’identikit ben preciso: l’innesto dovrà essere un giocatore capace di giocare in una linea a tre sul centrosinistra.

Si tratta di un modo per i nerazzurri di sopperire alla lunga assenza di Tajon Buchanan, spostando così Carlos Augusto nuovamente come esterno a tutta fascia per dare riposo a Federico Dimarco. L’obiettivo, dunque, è quello di reperire sul calciomercato una valida alternativa ad Alessandro Bastoni.

Il preferito della dirigenza nerazzurra è Mario Hermoso dell’Atletico Madrid, opzione che al momento non scalda Oaktree. Vero che lo spagnolo arriverebbe senza esborso per il cartellino, vista la condizione di svincolato, ma i 29 anni e le richieste elevate sull’ingaggio (circa 5 milioni netti) sono fattori che non convincono la nuova proprietà americana.

Un’opzione potrebbe dunque arrivare dalla Serie A e nuovamente dal Genoa, club con il quale l’Inter ha appena chiuso l’affare Josep Martinez. Il nome – secondo Il Giorno – è quello di Johan Vasquez, messicano classe 1998 reduce da un’ottima stagione agli ordini di Alberto Gilardino. Il 25enne è abituato a giocare a sinistra in una difesa a tre: chissà che non possa rivelarsi il profilo giusto per la squadra di Simone Inzaghi.