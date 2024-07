Gudmundsson, l’ora della verità: aspetta l’Inter o parte subito

La caccia ad Albert Gudmundsson è entrata nel vivo. L’attaccante del Genoa è da mesi nel mirino dell’Inter, che però per prenderlo ha bisogno di liberare spazio con le cessioni di Joaquin Correa e Marko Arnautovic. E se per l’argentino si troverà una soluzione, non è detto che l’austriaco lasci Milano, occupando così lo slot di quarta punta.

Con i nerazzurri in stand-by forzato, sull’islandese è forte l’interesse della Fiorentina. I viola apprezzano da tempo Gudmundsson e già nello scorso inverno avevano provato ad acquistarlo presentando un’offerta da 20 milioni, rispedita al mittente dal Genoa che ne chiede almeno 30. La squadra del nuovo tecnico Raffaele Palladino – come riporta La Gazzetta dello Sport – ha riallacciato i contatti con i liguri e nei prossimi giorni potrebbe presentare un’offerta ufficiale. Se si arrivasse alla cifra chiesta dal Grifone, ci sarebbe il via libera.

A quel punto, diventerebbe fondamentale la volontà di Gudmundsson. L’islandese potrebbe scegliere di aspettare ancora l’Inter e un eventuale rilancio, puntare alla Premier League (sebbene abbia sempre affermato di voler rimanere in Italia) oppure accettare la corte della Fiorentina.