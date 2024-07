Hermoso troppo caro: l’Inter punta altri due nomi

L’Inter cerca un difensore centrale di piede mancino che possa alternarsi con Alessandro Bastoni. Questa la volontà del club che – perso Buchanan per almeno quattro mesi – vorrebbe avanzare stabilmente Carlos Augusto da vice Dimarco e reperire un nuovo profilo per il pacchetto arretrato.

Le soluzioni per Marotta e Ausilio sono diverse: una di queste porta al mercato degli svincolati, cui tante volte negli ultimi anni i dirigenti nerazzurri hanno attinto con successo. Il candidato principale in questo senso è Mario Hermoso, che garantirebbe solidità ed esperienza internazionale accumulata nel corso delle sue cinque stagioni all’Atletico Madrid.

Il nome dello spagnolo però non convince pienamente la nuova proprietà Oaktree, più propensa ad investire sui cartellini di calciatori di prospettiva piuttosto che rivolgersi a parametri zero già avanti con l’età. Gli americani, infatti, considerano i quasi 30 anni di Hermoso un parametro non ideale per la politica di ringiovanimento della rosa.

Calciomercato Inter, nuovo difensore: piacciono Medina e Valentini

Secondo Tuttosport, allora, l’Inter avrebbe messo nel mirino altri due difensori che rispettino l’identikit tracciato da Piero Ausilio: mancini di piede e abili sul centrosinistra in una difesa a tre. Entrambi sono di nazionalità argentina, sebbene giochino in campionati differenti.

Il primo è Facundo Medina, classe 1999 attualmente in forza al Lens, lo stesso club di un altro profilo monitorato con attenzione come Kevin Danso (che però è prettamente difensore centrale). Medina ha 25 anni e la carta d’identità giusta per Oaktree, ma costa almeno 20 milioni visto il contratto in scadenza nel 2028.

Il secondo è Nicolas Valentini, mancino del 2001 del Boca Juniors. L’argentino piace all’Inter da tempo e le relazioni degli scout nerazzurri sul suo conto sono state molto positive nei mesi passati. Valentini è molto più abbordabile a livello di esborso economico, considerato un contratto che scade il 31 dicembre 2024. Con 5-6 milioni potrebbe approdare a Milano, ma su di lui c’è anche il forte interesse della Roma.