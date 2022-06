Inter, spunta la pista Napoli per Correa: si può trovare l’intesa sui 25 milioni

Il Napoli starebbe seriamente pensando a Joaquin Correa dell'Inter per sostituire Dries Mertens, in scadenza di contratto. È questa la notizia di calciomercato rilanciata nelle scorse ore da Il Mattino, che riporta anche tutte le difficoltà che il club partenopeo ha nel trovare un accordo con l'attaccante belga per proseguire insieme. Richieste economiche insostenibili per le casse della società, che pare quindi costretta a dover salutare l'uomo da 148 gol in 9 stagioni in azzurro. Al di là dei discorsi affettivi, però, resterebbe anche una lacuna non indifferente da colmare nella batteria degli attaccanti a disposizione di Luciano Spalletti.