Sondaggio del Nizza per Dalbert: cifre e possibile formula con l’Inter

In casa Inter sarebbero arrivati primi sondaggi da parte del Nizza per un ritorno di Henrique Dalbert. La notizia, lanciata dal giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, trova conferma anche nell'edizione odierna del Corriere dello Sport. L'esterno brasiliano è a tutti gli effetti un esubero dell'Inter, attualmente a bilancio con un valore di 5,8 milioni di euro e uno stipendio lordo di poco più di 2 milioni. Arrivato proprio dal Nizza nel 2017 per circa 20 milioni di euro, l'ipotesi è che possa fare ritorno in Francia, soprattutto su spinta del tecnico del club Lucien Favre, dopo diverse stagioni in prestito in cui non è mai riuscito a convincere fino in fondo.