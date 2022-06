Inter, patto Lukaku-Inzaghi: “Mai vista una potenza fisica di quel tipo”. Il retroscena

Simone Inzaghi e Romelu Lukaku studiano già il modo migliore per collaborare al fine di riportare l'Inter in vetta. Il ritorno tanto voluto dal gigante belga è finalmente realtà, e anche il tecnico interista non può che essere molto contento. Lo stesso Lukaku ha nominato Inzaghi tra i fattori che lo hanno convinto a voler tornare, sebbene il lavoro compiuto insieme sia durato solo una quindicina di giorni l'estate scorsa, prima dello sciagurato addio verso Londra, sponda Chelsea. Ora però, racconta La Gazzetta dello Sport, i due non vedono l'ora di vedersi e ottenere grandi risultati insieme.