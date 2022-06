Le prime parole di Lukaku: “Inter, farò di tutto per riconquistare la fiducia e dare gioia a tutti”

Le prime dichiarazioni di Big Rom dopo il ritorno a casa

Simone Frizza

Dopo l'annuncio ufficiale arrivato con un simpatico video al fianco del presidente Steven Zhang, Romelu Lukaku ha rilasciato anche la sua prima intervista come nuovo giocatore dell'Inter, ai microfoni di Inter TV. Ecco qui di seguito le sue dichiarazioni.

Emozioni -"Sono emozioni forti, la storia che ho avuto con questa squadra è stata bella per il club, per i tifosi e anche per me personalmente. L'Inter mi ha dato tanto e ora spero di fare meglio di prima. Adesso è il momento di lavorare e cercare di migliorare".

Rapporto con Zhang -"Abbiamo parlato di tante cose, di come potesse sembrare impossibile tornare qui. Però l'abbiamo fatto e devo anche ringraziare lui per aver continuato a credere che si potesse fare, sono davvero contento".

Milano -"È come tornare a casa. A Milano io e la mia famiglia siamo stati veramente bene, fin dal primo giorno in cui tutti mi hanno aiutato. Sono contento, non ho nemmeno lasciato la casa quando sono andato in Inghilterra. Ora non vedo l'ora di tornare in campo".

Motivazioni -"In primis i tifosi, poi anche i miei compagni ed avere l'opportunità di lavorare con il mister. Abbiamo avuto contatti per tutta la scorsa stagione, lui ha fatto molto bene e io ora voglio aiutare la squadra a migliorare ancora".

Inzaghi -"Ho tanta voglia di lavorare con lui. L'anno scorso l'Inter ha giocato davvero ad alto livello, peccato non aver vinto lo Scudetto però sono arrivati altri due trofei e tanti giocatori hanno dimostrato una crescita importante. Dobbiamo continuare così, ora siamo noi gli sfidanti e quindi è il momento di prepararsi bene per continuare questo percorso".

Compagni -"La maggior parte li ho già sentiti, praticamente tutti. Li ringrazio perché io volevo tornare ed anche loro hanno spinto tanto per aiutarmi in questo. Loro sono come miei fratelli".

Numeri con l'Inter -"Tanti gol con l'Inter? Sì, anche se io non sono un individualista, penso sempre alla squadra. Farò di tutto, ogni giorno, per ridare la fiducia e la gioia ai tifosi e ai miei compagni".