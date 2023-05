Dopo averlo incrociato in amichevole la scorsa estate l’Inter non ha mai perso di vista le prestazioni di Kevin Danso, difensore centrale del Lens in lotta per il secondo posto in Ligue 1 a soli 6 punti dalla capolista PSG. Il portale francese Footmercato racconta in queste ore che quello interista insieme al Napoli è tra i club più interessati alle prestazioni del forte centrale austriaco classe 1998.

L’Inter per sostituire Skriniar, il Napoli in caso di partenza del coreano Kim: per ora nessuna delle due avrebbe mosso passi concreti con il Lens, si legge, ma entrambe si stanno tenendo informate con l’obiettivo eventualmente di anticipare l’ingresso in scena dei ricchi club di Premier League, che inevitabilmente farebbero scattare un’asta al rialzo che già ora parte da quota 20 milioni di euro circa. Considerando le prestazioni, il contratto in scadenza nel 2026 e il precedente Botman che l’anno scorso lasciò il Lille per oltre 35 milioni di euro, i tifosi del Lens sembrano addirittura infastiditi dalla possibile cessione a questa cifra che ritengono fin troppo bassa…

L’Inter in ogni caso c’è e, scrive lo stesso quotidiano, reputa Danso l’erede perfetto di Skriniar.

L’opinione di Passione Inter

Danso è molto più di un prospetto da valorizzare. Lo avevamo segnalato tra i nomi più interessanti già la scorsa estate nella nostra ricerca dell’erede perfetto di Skriniar. Il ruolo non è esattamente lo stesso visto che si sta specializzando soprattutto da centrale, ma fisico e carisma ne stanno facendo un perno fondamentale di una squadra ambiziosa e che sta esprimendo un buon calcio in Francia. È pronto al grande salto ed ha tutto per diventare un difensore da campionati top.